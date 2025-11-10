BETA Harga Hari Ini

Harga langsung BETA (BETA) hari ini ialah $ 0.0000818, dengan 1.52% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BETA kepada USD penukaran adalah $ 0.0000818 setiap BETA.

BETA kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 81,709, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B BETA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BETA didagangkan antara $ 0.00007807 (rendah) dan $ 0.00008842 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00068728, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0000362.

Dalam prestasi jangka pendek, BETA dipindahkan +1.09% dalam sejam terakhir dan +8.10% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

BETA (BETA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 81.71K$ 81.71K $ 81.71K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 81.71K$ 81.71K $ 81.71K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa BETA ialah $ 81.71K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BETA ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 81.71K.