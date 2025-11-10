Beta Finance Harga Hari Ini

Harga langsung Beta Finance (BETA) hari ini ialah $ 0.00862173, dengan 1.81% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BETA kepada USD penukaran adalah $ 0.00862173 setiap BETA.

Beta Finance kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 8,623,865, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B BETA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BETA didagangkan antara $ 0.00846058 (rendah) dan $ 0.0090862 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 3.45, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, BETA dipindahkan +0.02% dalam sejam terakhir dan +1,150.92% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Beta Finance (BETA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.62M$ 8.62M $ 8.62M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.62M$ 8.62M $ 8.62M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Beta Finance ialah $ 8.62M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BETA ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.62M.