Beta Trader Harga Hari Ini

Harga langsung Beta Trader (BETA) hari ini ialah $ 0.0000131, dengan 1.92% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BETA kepada USD penukaran adalah $ 0.0000131 setiap BETA.

Beta Trader kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 13,080.47, dengan bekalan edaran sebanyak 998.65M BETA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BETA didagangkan antara $ 0.00001272 (rendah) dan $ 0.00001309 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00442072, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001071.

Dalam prestasi jangka pendek, BETA dipindahkan +0.24% dalam sejam terakhir dan -15.90% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Beta Trader (BETA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 13.08K$ 13.08K $ 13.08K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 13.08K$ 13.08K $ 13.08K Bekalan Peredaran 998.65M 998.65M 998.65M Jumlah Bekalan 998,645,248.122991 998,645,248.122991 998,645,248.122991

Had Pasaran semasa Beta Trader ialah $ 13.08K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BETA ialah 998.65M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998645248.122991. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 13.08K.