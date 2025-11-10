Betly Harga Hari Ini

Harga langsung Betly (BETLY) hari ini ialah $ 0.00007961, dengan 5.20% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BETLY kepada USD penukaran adalah $ 0.00007961 setiap BETLY.

Betly kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 78,963, dengan bekalan edaran sebanyak 995.28M BETLY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BETLY didagangkan antara $ 0.0000673 (rendah) dan $ 0.00008063 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00201598, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00003042.

Dalam prestasi jangka pendek, BETLY dipindahkan +6.29% dalam sejam terakhir dan -47.23% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Betly (BETLY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 78.96K$ 78.96K $ 78.96K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 78.96K$ 78.96K $ 78.96K Bekalan Peredaran 995.28M 995.28M 995.28M Jumlah Bekalan 995,281,130.922566 995,281,130.922566 995,281,130.922566

