BETRMINT Harga Hari Ini

Harga langsung BETRMINT (BETR) hari ini ialah $ 0.00001291, dengan 18.07% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BETR kepada USD penukaran adalah $ 0.00001291 setiap BETR.

BETRMINT kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,291,021, dengan bekalan edaran sebanyak 100.00B BETR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BETR didagangkan antara $ 0.0000108 (rendah) dan $ 0.00001291 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00001809, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000805.

Dalam prestasi jangka pendek, BETR dipindahkan +3.63% dalam sejam terakhir dan -0.44% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

BETRMINT (BETR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M Bekalan Peredaran 100.00B 100.00B 100.00B Jumlah Bekalan 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Had Pasaran semasa BETRMINT ialah $ 1.29M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BETR ialah 100.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 99999999999.99998. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.29M.