Bettensor (SN30) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.41 $ 1.41 $ 1.41 24J Rendah $ 1.46 $ 1.46 $ 1.46 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.41$ 1.41 $ 1.41 24J Tinggi $ 1.46$ 1.46 $ 1.46 Sepanjang Masa $ 2.95$ 2.95 $ 2.95 Harga Terendah $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 Perubahan Harga (1J) +0.85% Perubahan Harga (1D) +2.15% Perubahan Harga (7D) +0.86% Perubahan Harga (7D) +0.86%

Bettensor (SN30) harga masa nyata ialah $1.46. Sepanjang 24 jam yang lalu, SN30 didagangkan antara $ 1.41 rendah dan $ 1.46 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SN30 sepanjang masa ialah $ 2.95, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.14.

Dari segi prestasi jangka pendek, SN30 telah berubah sebanyak +0.85% sejak sejam yang lalu, +2.15% dalam 24 jam dan +0.86% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bettensor (SN30) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.88M$ 3.88M $ 3.88M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.88M$ 3.88M $ 3.88M Bekalan Peredaran 2.66M 2.66M 2.66M Jumlah Bekalan 2,661,612.819742431 2,661,612.819742431 2,661,612.819742431

Had Pasaran semasa Bettensor ialah $ 3.88M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN30 ialah 2.66M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2661612.819742431. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.88M.