BetterTherapy Harga Hari Ini

Harga langsung BetterTherapy (SN102) hari ini ialah $ 0.600861, dengan 5.68% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SN102 kepada USD penukaran adalah $ 0.600861 setiap SN102.

BetterTherapy kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 876,651, dengan bekalan edaran sebanyak 1.46M SN102. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SN102 didagangkan antara $ 0.529854 (rendah) dan $ 0.613532 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.952224, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.308385.

Dalam prestasi jangka pendek, SN102 dipindahkan -1.34% dalam sejam terakhir dan -24.01% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

BetterTherapy (SN102) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 876.65K$ 876.65K $ 876.65K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 876.65K$ 876.65K $ 876.65K Bekalan Peredaran 1.46M 1.46M 1.46M Jumlah Bekalan 1,458,990.467402739 1,458,990.467402739 1,458,990.467402739

Had Pasaran semasa BetterTherapy ialah $ 876.65K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN102 ialah 1.46M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1458990.467402739. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 876.65K.