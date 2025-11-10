Beware of Geeks Bearing Grifts Harga Hari Ini

Harga langsung Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BOGBG kepada USD penukaran adalah -- setiap BOGBG.

Beware of Geeks Bearing Grifts kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 9,504.73, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00T BOGBG. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BOGBG didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, BOGBG dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.50K$ 9.50K $ 9.50K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.50K$ 9.50K $ 9.50K Bekalan Peredaran 1.00T 1.00T 1.00T Jumlah Bekalan 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Beware of Geeks Bearing Grifts ialah $ 9.50K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BOGBG ialah 1.00T, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.50K.