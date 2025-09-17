Bezoge Earth (BEZOGE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.88% Perubahan Harga (1D) +0.74% Perubahan Harga (7D) +5.77% Perubahan Harga (7D) +5.77%

Bezoge Earth (BEZOGE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BEZOGE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BEZOGE sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BEZOGE telah berubah sebanyak +0.88% sejak sejam yang lalu, +0.74% dalam 24 jam dan +5.77% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bezoge Earth (BEZOGE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 364.24K$ 364.24K $ 364.24K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 917.90K$ 917.90K $ 917.90K Bekalan Peredaran 39,681.74T 39,681.74T 39,681.74T Jumlah Bekalan 1.0e+17 1.0e+17 1.0e+17

Had Pasaran semasa Bezoge Earth ialah $ 364.24K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BEZOGE ialah 39,681.74T, dengan jumlah bekalan sebanyak 1.0e+17. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 917.90K.