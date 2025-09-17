BFG Token (BFG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01583071 $ 0.01583071 $ 0.01583071 24J Rendah $ 0.0164082 $ 0.0164082 $ 0.0164082 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01583071$ 0.01583071 $ 0.01583071 24J Tinggi $ 0.0164082$ 0.0164082 $ 0.0164082 Sepanjang Masa $ 0.0378077$ 0.0378077 $ 0.0378077 Harga Terendah $ 0.01019117$ 0.01019117 $ 0.01019117 Perubahan Harga (1J) -0.33% Perubahan Harga (1D) -1.00% Perubahan Harga (7D) +1.73% Perubahan Harga (7D) +1.73%

BFG Token (BFG) harga masa nyata ialah $0.01588728. Sepanjang 24 jam yang lalu, BFG didagangkan antara $ 0.01583071 rendah dan $ 0.0164082 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BFG sepanjang masa ialah $ 0.0378077, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01019117.

Dari segi prestasi jangka pendek, BFG telah berubah sebanyak -0.33% sejak sejam yang lalu, -1.00% dalam 24 jam dan +1.73% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BFG Token (BFG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.89M$ 10.89M $ 10.89M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 52.65M$ 52.65M $ 52.65M Bekalan Peredaran 685.16M 685.16M 685.16M Jumlah Bekalan 3,313,741,006.256962 3,313,741,006.256962 3,313,741,006.256962

Had Pasaran semasa BFG Token ialah $ 10.89M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BFG ialah 685.16M, dengan jumlah bekalan sebanyak 3313741006.256962. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 52.65M.