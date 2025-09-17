Lagi Mengenai BFG

Maklumat Harga BFG

Laman Web Rasmi BFG

Tokenomik BFG

Ramalan Harga BFG

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

BFG Token Logo

BFG Token Harga (BFG)

Tidak tersenarai

1 BFG ke USD Harga Langsung:

$0.01588728
$0.01588728$0.01588728
-1.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
BFG Token (BFG) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:20:49 (UTC+8)

BFG Token (BFG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01583071
$ 0.01583071$ 0.01583071
24J Rendah
$ 0.0164082
$ 0.0164082$ 0.0164082
24J Tinggi

$ 0.01583071
$ 0.01583071$ 0.01583071

$ 0.0164082
$ 0.0164082$ 0.0164082

$ 0.0378077
$ 0.0378077$ 0.0378077

$ 0.01019117
$ 0.01019117$ 0.01019117

-0.33%

-1.00%

+1.73%

+1.73%

BFG Token (BFG) harga masa nyata ialah $0.01588728. Sepanjang 24 jam yang lalu, BFG didagangkan antara $ 0.01583071 rendah dan $ 0.0164082 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BFG sepanjang masa ialah $ 0.0378077, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01019117.

Dari segi prestasi jangka pendek, BFG telah berubah sebanyak -0.33% sejak sejam yang lalu, -1.00% dalam 24 jam dan +1.73% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BFG Token (BFG) Maklumat Pasaran

$ 10.89M
$ 10.89M$ 10.89M

--
----

$ 52.65M
$ 52.65M$ 52.65M

685.16M
685.16M 685.16M

3,313,741,006.256962
3,313,741,006.256962 3,313,741,006.256962

Had Pasaran semasa BFG Token ialah $ 10.89M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BFG ialah 685.16M, dengan jumlah bekalan sebanyak 3313741006.256962. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 52.65M.

BFG Token (BFG) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga BFG Token kepada USD adalah $ -0.00016201698866923.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga BFG Token kepada USD adalah $ -0.0005073412.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga BFG Token kepada USD adalah $ -0.0011403587.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga BFG Token kepada USD adalah $ -0.000516562741424018.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00016201698866923-1.00%
30 Hari$ -0.0005073412-3.19%
60 Hari$ -0.0011403587-7.17%
90 Hari$ -0.000516562741424018-3.14%

Apakah itu BFG Token (BFG)

BFG is the native BEP-20 token of the BetFury ecosystem, initially launched on the Binance Smart Chain network. The number of BFG supporters has surpassed 67,000 token holders. BFG holders can trade, play, stake BFG, and be rewarded with the highest APRs, discounts, and bonuses based on their token holdings. In addition, the BFG token can be used to earn on exchanges such as PancakeSwap and Biswap. While benefiting from BFG on the platform and beyond, the token is being secured by strong CertiK. It ensures BFG's safety by thoroughly examining its smart contract code.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

BFG Token (BFG) Sumber

Laman Web Rasmi

BFG Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai BFG Token (BFG) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset BFG Token (BFG) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk BFG Token.

Semak BFG Token ramalan harga sekarang!

BFG kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik BFG Token (BFG)

Memahami tokenomik BFG Token (BFG) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BFG dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BFG Token (BFG)

Berapakah nilai BFG Token (BFG) hari ini?
Harga langsung BFG dalam USD ialah 0.01588728 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BFG ke USD?
Harga semasa BFG ke USD ialah $ 0.01588728. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran BFG Token?
Had pasaran untuk BFG ialah $ 10.89M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BFG?
Bekalan edaran BFG ialah 685.16M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BFG?
BFG mencapai harga ATH sebanyak 0.0378077 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BFG?
BFG melihat harga ATL sebanyak 0.01019117 USD.
Berapakah jumlah dagangan BFG?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BFGialah -- USD.
Adakah BFG akan naik lebih tinggi tahun ini?
BFG mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BFGramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:20:49 (UTC+8)

BFG Token (BFG) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.