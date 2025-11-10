BFUSD Harga Hari Ini

Harga langsung BFUSD (BFUSD) hari ini ialah $ 0.999879, dengan 0.03% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BFUSD kepada USD penukaran adalah $ 0.999879 setiap BFUSD.

BFUSD kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,319,858,076, dengan bekalan edaran sebanyak 1.32B BFUSD. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BFUSD didagangkan antara $ 0.999519 (rendah) dan $ 0.999948 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.007, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.99712.

Dalam prestasi jangka pendek, BFUSD dipindahkan +0.00% dalam sejam terakhir dan -0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

BFUSD (BFUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.32B$ 1.32B $ 1.32B Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.32B$ 1.32B $ 1.32B Bekalan Peredaran 1.32B 1.32B 1.32B Jumlah Bekalan 1,320,000,000.0 1,320,000,000.0 1,320,000,000.0

Had Pasaran semasa BFUSD ialah $ 1.32B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BFUSD ialah 1.32B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1320000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.32B.