Apakah itu BHNetwork (BHAT)

What Is BH Network (BHAT-c1fde3)? BH Network startup is a web 3.0 company hub that aims to build products on the Elrond Network blockchain. The main fuel for all these products will be the BHAT token - the utility governance token for the BH Network hub. The first product focuses on fixing the problems of freelancers: They face FIAT marketplace issues such as high fees, bias toward established sellers, long wait times, and fraudulent chargebacks. Blockchain technology and custom algorithms will reduce those issues to almost zero, providing freelancers and their customers with a safe, fair, and fast new marketplace. Second, the BHero Launchpad is a regulated incubator gateway for projects willing to enter into the cryptocurrency sphere. The team will rigorously vet each project before offering the most disruptive and valuable projects with assistance and guidance in becoming legally compliant and prepared in every aspect of web3 business before having the final step - the public sale within the launchpad.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

BHNetwork (BHAT) Sumber Laman Web Rasmi

BHNetwork Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai BHNetwork (BHAT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset BHNetwork (BHAT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk BHNetwork.

Semak BHNetwork ramalan harga sekarang!

BHAT kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik BHNetwork (BHAT)

Memahami tokenomik BHNetwork (BHAT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BHAT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BHNetwork (BHAT) Berapakah nilai BHNetwork (BHAT) hari ini? Harga langsung BHAT dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa BHAT ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa BHAT ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran BHNetwork? Had pasaran untuk BHAT ialah $ 79.52K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran BHAT? Bekalan edaran BHAT ialah 128.73M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BHAT? BHAT mencapai harga ATH sebanyak 0.662444 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BHAT? BHAT melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan BHAT? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BHATialah -- USD . Adakah BHAT akan naik lebih tinggi tahun ini? BHAT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BHATramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

BHNetwork (BHAT) Kemas Kini Industri Penting