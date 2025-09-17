Biao on BNBChain (BIAO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01037334$ 0.01037334 $ 0.01037334 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.33% Perubahan Harga (1D) -2.52% Perubahan Harga (7D) +4.82% Perubahan Harga (7D) +4.82%

Biao on BNBChain (BIAO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BIAO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BIAO sepanjang masa ialah $ 0.01037334, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BIAO telah berubah sebanyak +0.33% sejak sejam yang lalu, -2.52% dalam 24 jam dan +4.82% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Biao on BNBChain (BIAO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 120.70K$ 120.70K $ 120.70K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 120.70K$ 120.70K $ 120.70K Bekalan Peredaran 969.32M 969.32M 969.32M Jumlah Bekalan 969,318,151.6689386 969,318,151.6689386 969,318,151.6689386

Had Pasaran semasa Biao on BNBChain ialah $ 120.70K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BIAO ialah 969.32M, dengan jumlah bekalan sebanyak 969318151.6689386. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 120.70K.