Biao on BNBChain (BIAO) Maklumat
WHAT IS $BIAO? The comic originated with Wang Nima, the pseudonymous creator of Baozou Manhua, a rage comic-style webtoon site founded in 2008.
LONGEST LASTING MEME Wang's website has rapidly grown, boasting nearly 9 million Weibo fans and nearly a billion video views. It now features popular actors, including Chinese singer Jacky Cheung.
the “pepe” of china Like Pepe, $BIAO has been around for a decade, evoking nostalgia as a timeless meme. While Pepe dominated the West with its humor and adaptations, $BIAO now does the same in China.
THE BNB CHain $BIAO, a legendary Chinese meme, is thriving on the BNB Chain, which is dominated by Chinese traders. With deep cultural relevance, it's becoming the "Pepe of the East."
Biao on BNBChain (BIAO) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Biao on BNBChain (BIAO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Biao on BNBChain (BIAO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Biao on BNBChain (BIAO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token BIAO yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token BIAO yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik BIAO, terokai BIAO harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.