BIAO on SOL (BIAO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.058357$ 0.058357 $ 0.058357 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -1.40% Perubahan Harga (1D) -2.66% Perubahan Harga (7D) -6.81% Perubahan Harga (7D) -6.81%

BIAO on SOL (BIAO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BIAO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BIAO sepanjang masa ialah $ 0.058357, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BIAO telah berubah sebanyak -1.40% sejak sejam yang lalu, -2.66% dalam 24 jam dan -6.81% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BIAO on SOL (BIAO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 623.58K$ 623.58K $ 623.58K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 623.58K$ 623.58K $ 623.58K Bekalan Peredaran 999.71M 999.71M 999.71M Jumlah Bekalan 999,705,476.748961 999,705,476.748961 999,705,476.748961

Had Pasaran semasa BIAO on SOL ialah $ 623.58K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BIAO ialah 999.71M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999705476.748961. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 623.58K.