Meet BIAO, the ultimate panda meme sensation that’s bringing the playful charm of Asia to the crypto world! With its cheeky expressions and meme-worthy antics, BIAO is here to spread laughter and good vibes, one bamboo stalk at a time.
Inspired by the iconic humor of Asian meme culture, $BIAO is more than just a token—it’s a movement of fun and connection. Whether it’s making you laugh with its silly faces or inspiring you with its unshakeable chill, $BIAO embodies the playful spirit of pandas and the creativity of memes. This token is all about building a community that values fun, inclusivity, and a good laugh.
Tokenomik BIAO on SOL (BIAO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik BIAO on SOL (BIAO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token BIAO yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token BIAO yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik BIAO, terokai BIAO harga langsung token!
