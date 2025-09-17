Bibi (BIBI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00130392$ 0.00130392 $ 0.00130392 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +13.43% Perubahan Harga (7D) +13.43%

Bibi (BIBI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BIBI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BIBI sepanjang masa ialah $ 0.00130392, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BIBI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +13.43% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bibi (BIBI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 33.42K$ 33.42K $ 33.42K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 33.42K$ 33.42K $ 33.42K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Bibi ialah $ 33.42K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BIBI ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 33.42K.