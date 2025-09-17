bicho (BICHO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0.00542787 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.36% Perubahan Harga (1D) +0.08% Perubahan Harga (7D) +8.88%

bicho (BICHO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BICHO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BICHO sepanjang masa ialah $ 0.00542787, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BICHO telah berubah sebanyak -0.36% sejak sejam yang lalu, +0.08% dalam 24 jam dan +8.88% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

bicho (BICHO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 37.76K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 37.76K Bekalan Peredaran 515.58M Jumlah Bekalan 515,582,406.0

Had Pasaran semasa bicho ialah $ 37.76K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BICHO ialah 515.58M, dengan jumlah bekalan sebanyak 515582406.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 37.76K.