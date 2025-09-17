Biconomy Exchange Token (BIT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00001308 $ 0.00001308 $ 0.00001308 24J Rendah $ 0.00001398 $ 0.00001398 $ 0.00001398 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00001308$ 0.00001308 $ 0.00001308 24J Tinggi $ 0.00001398$ 0.00001398 $ 0.00001398 Sepanjang Masa $ 0.00027973$ 0.00027973 $ 0.00027973 Harga Terendah $ 0.00000232$ 0.00000232 $ 0.00000232 Perubahan Harga (1J) -0.19% Perubahan Harga (1D) +3.93% Perubahan Harga (7D) +21.82% Perubahan Harga (7D) +21.82%

Biconomy Exchange Token (BIT) harga masa nyata ialah $0.00001366. Sepanjang 24 jam yang lalu, BIT didagangkan antara $ 0.00001308 rendah dan $ 0.00001398 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BIT sepanjang masa ialah $ 0.00027973, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000232.

Dari segi prestasi jangka pendek, BIT telah berubah sebanyak -0.19% sejak sejam yang lalu, +3.93% dalam 24 jam dan +21.82% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Biconomy Exchange Token (BIT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.86M$ 3.86M $ 3.86M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.27M$ 8.27M $ 8.27M Bekalan Peredaran 281.92B 281.92B 281.92B Jumlah Bekalan 604,302,489,579.1372 604,302,489,579.1372 604,302,489,579.1372

Had Pasaran semasa Biconomy Exchange Token ialah $ 3.86M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BIT ialah 281.92B, dengan jumlah bekalan sebanyak 604302489579.1372. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.27M.