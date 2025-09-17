Lagi Mengenai BIDZ

BIDZ Coin Harga (BIDZ)

1 BIDZ ke USD Harga Langsung:

$0.00129788
$0.00129788
-1.40%1D
BIDZ Coin (BIDZ) Maklumat Harga (USD)

$ 0.00125126
$ 0.00136937
$ 0.096685
$ 0.096685$ 0.096685

$ 0.00010559
$ 0.00010559$ 0.00010559

-0.18%

-1.34%

+7.97%

+7.97%

BIDZ Coin (BIDZ) harga masa nyata ialah $0.00129802. Sepanjang 24 jam yang lalu, BIDZ didagangkan antara $ 0.00125126 rendah dan $ 0.00136937 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BIDZ sepanjang masa ialah $ 0.096685, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00010559.

Dari segi prestasi jangka pendek, BIDZ telah berubah sebanyak -0.18% sejak sejam yang lalu, -1.34% dalam 24 jam dan +7.97% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BIDZ Coin (BIDZ) Maklumat Pasaran

$ 2.53M
$ 2.53M$ 2.53M

--
----

$ 16.68M
$ 16.68M$ 16.68M

1.95B
1.95B 1.95B

12,850,000,000.0
12,850,000,000.0 12,850,000,000.0

Had Pasaran semasa BIDZ Coin ialah $ 2.53M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BIDZ ialah 1.95B, dengan jumlah bekalan sebanyak 12850000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 16.68M.

BIDZ Coin (BIDZ) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga BIDZ Coin kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga BIDZ Coin kepada USD adalah $ -0.0000125162.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga BIDZ Coin kepada USD adalah $ -0.0002213531.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga BIDZ Coin kepada USD adalah $ -0.0000821954708427447.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-1.34%
30 Hari$ -0.0000125162-0.96%
60 Hari$ -0.0002213531-17.05%
90 Hari$ -0.0000821954708427447-5.95%

Apakah itu BIDZ Coin (BIDZ)

BIDZ Coin has a unique approach to the online commerce and real-world applications. You can use your BIDZ Coin to buy real products or services throughout our ecosystem. Upon launch of BIDZ Coin, the team plans to build a bridge between crypto, commerce, and real world applications.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

BIDZ Coin (BIDZ) Sumber

BIDZ Coin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai BIDZ Coin (BIDZ) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset BIDZ Coin (BIDZ) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk BIDZ Coin.

Semak BIDZ Coin ramalan harga sekarang!

BIDZ kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik BIDZ Coin (BIDZ)

Memahami tokenomik BIDZ Coin (BIDZ) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BIDZ dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BIDZ Coin (BIDZ)

Berapakah nilai BIDZ Coin (BIDZ) hari ini?
Harga langsung BIDZ dalam USD ialah 0.00129802 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BIDZ ke USD?
Harga semasa BIDZ ke USD ialah $ 0.00129802. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran BIDZ Coin?
Had pasaran untuk BIDZ ialah $ 2.53M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BIDZ?
Bekalan edaran BIDZ ialah 1.95B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BIDZ?
BIDZ mencapai harga ATH sebanyak 0.096685 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BIDZ?
BIDZ melihat harga ATL sebanyak 0.00010559 USD.
Berapakah jumlah dagangan BIDZ?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BIDZialah -- USD.
Adakah BIDZ akan naik lebih tinggi tahun ini?
BIDZ mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BIDZramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.