BIDZ Coin (BIDZ) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00125126 24J Tinggi $ 0.00136937 Sepanjang Masa $ 0.096685 Harga Terendah $ 0.00010559 Perubahan Harga (1J) -0.18% Perubahan Harga (1D) -1.34% Perubahan Harga (7D) +7.97%

BIDZ Coin (BIDZ) harga masa nyata ialah $0.00129802. Sepanjang 24 jam yang lalu, BIDZ didagangkan antara $ 0.00125126 rendah dan $ 0.00136937 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BIDZ sepanjang masa ialah $ 0.096685, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00010559.

Dari segi prestasi jangka pendek, BIDZ telah berubah sebanyak -0.18% sejak sejam yang lalu, -1.34% dalam 24 jam dan +7.97% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BIDZ Coin (BIDZ) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.53M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 16.68M Bekalan Peredaran 1.95B Jumlah Bekalan 12,850,000,000.0

Had Pasaran semasa BIDZ Coin ialah $ 2.53M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BIDZ ialah 1.95B, dengan jumlah bekalan sebanyak 12850000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 16.68M.