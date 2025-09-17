BiFi (BIFI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0.00294048 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0.297469 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -4.80% Perubahan Harga (1D) +63.26% Perubahan Harga (7D) +64.05%

BiFi (BIFI) harga masa nyata ialah $0.00264526. Sepanjang 24 jam yang lalu, BIFI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0.00294048 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BIFI sepanjang masa ialah $ 0.297469, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BIFI telah berubah sebanyak -4.80% sejak sejam yang lalu, +63.26% dalam 24 jam dan +64.05% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BiFi (BIFI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.55M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.64M Bekalan Peredaran 584.86M Jumlah Bekalan 998,206,747.0

Had Pasaran semasa BiFi ialah $ 1.55M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BIFI ialah 584.86M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998206747.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.64M.