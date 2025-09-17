Bifrost (BFC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.04103089 24J Tinggi $ 0.04184018 Sepanjang Masa $ 0.778815 Harga Terendah $ 0.01634183 Perubahan Harga (1J) -0.30% Perubahan Harga (1D) +1.55% Perubahan Harga (7D) -0.56%

Bifrost (BFC) harga masa nyata ialah $0.04168573. Sepanjang 24 jam yang lalu, BFC didagangkan antara $ 0.04103089 rendah dan $ 0.04184018 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BFC sepanjang masa ialah $ 0.778815, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01634183.

Dari segi prestasi jangka pendek, BFC telah berubah sebanyak -0.30% sejak sejam yang lalu, +1.55% dalam 24 jam dan -0.56% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bifrost (BFC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 57.84M$ 57.84M $ 57.84M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 98.47M$ 98.47M $ 98.47M Bekalan Peredaran 1.39B 1.39B 1.39B Jumlah Bekalan 2,368,584,074.0 2,368,584,074.0 2,368,584,074.0

Had Pasaran semasa Bifrost ialah $ 57.84M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BFC ialah 1.39B, dengan jumlah bekalan sebanyak 2368584074.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 98.47M.