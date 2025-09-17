Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.281057 24J Tinggi $ 0.495004 Sepanjang Masa $ 1.6 Harga Terendah $ 0.199506 Perubahan Harga (1J) +1.16% Perubahan Harga (1D) +6.50% Perubahan Harga (7D) +10.25%

Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) harga masa nyata ialah $0.305288. Sepanjang 24 jam yang lalu, VMANTA didagangkan antara $ 0.281057 rendah dan $ 0.495004 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VMANTA sepanjang masa ialah $ 1.6, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.199506.

Dari segi prestasi jangka pendek, VMANTA telah berubah sebanyak +1.16% sejak sejam yang lalu, +6.50% dalam 24 jam dan +10.25% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bifrost Voucher MANTA (VMANTA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.43M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.43M Bekalan Peredaran 4.67M Jumlah Bekalan 4,673,680.795007

Had Pasaran semasa Bifrost Voucher MANTA ialah $ 1.43M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VMANTA ialah 4.67M, dengan jumlah bekalan sebanyak 4673680.795007. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.43M.