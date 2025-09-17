Lagi Mengenai BBBTC

Maklumat Harga BBBTC

Kertas putih BBBTC

Laman Web Rasmi BBBTC

Tokenomik BBBTC

Ramalan Harga BBBTC

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Big Back Bitcoin Logo

Big Back Bitcoin Harga (BBBTC)

Tidak tersenarai

1 BBBTC ke USD Harga Langsung:

--
----
-7.20%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Big Back Bitcoin (BBBTC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:18:12 (UTC+8)

Big Back Bitcoin (BBBTC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-4.10%

-7.29%

-3.66%

-3.66%

Big Back Bitcoin (BBBTC) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BBBTC didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BBBTC sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BBBTC telah berubah sebanyak -4.10% sejak sejam yang lalu, -7.29% dalam 24 jam dan -3.66% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Big Back Bitcoin (BBBTC) Maklumat Pasaran

$ 240.14K
$ 240.14K$ 240.14K

--
----

$ 605.54K
$ 605.54K$ 605.54K

8.33B
8.33B 8.33B

21,000,000,000.0
21,000,000,000.0 21,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Big Back Bitcoin ialah $ 240.14K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BBBTC ialah 8.33B, dengan jumlah bekalan sebanyak 21000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 605.54K.

Big Back Bitcoin (BBBTC) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Big Back Bitcoin kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Big Back Bitcoin kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Big Back Bitcoin kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Big Back Bitcoin kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-7.29%
30 Hari$ 0-39.61%
60 Hari$ 0-57.14%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Big Back Bitcoin (BBBTC)

Big Back Bitcoin (BBBTC) is a community-powered cryptocurrency that fuses meme culture, AI-driven engagement, and real-world utility. Built on Ethereum, BBBTC operates a live DApp where users can stake tokens, participate in DAO governance, and swap across networks (BSC, Polygon and Ethereum). The project’s mission is to bridge the worlds of food and fitness with crypto adoption, using BBBTC as a reward token for people who eat at food trucks or local restaurants, as well as for those who engage in fitness programs and achieve wellness goals. This real-world integration supports community engagement and provides tangible use cases for crypto outside traditional speculation.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Big Back Bitcoin (BBBTC) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Big Back Bitcoin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Big Back Bitcoin (BBBTC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Big Back Bitcoin (BBBTC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Big Back Bitcoin.

Semak Big Back Bitcoin ramalan harga sekarang!

BBBTC kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Big Back Bitcoin (BBBTC)

Memahami tokenomik Big Back Bitcoin (BBBTC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BBBTC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Big Back Bitcoin (BBBTC)

Berapakah nilai Big Back Bitcoin (BBBTC) hari ini?
Harga langsung BBBTC dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BBBTC ke USD?
Harga semasa BBBTC ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Big Back Bitcoin?
Had pasaran untuk BBBTC ialah $ 240.14K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BBBTC?
Bekalan edaran BBBTC ialah 8.33B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BBBTC?
BBBTC mencapai harga ATH sebanyak 0 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BBBTC?
BBBTC melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan BBBTC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BBBTCialah -- USD.
Adakah BBBTC akan naik lebih tinggi tahun ini?
BBBTC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BBBTCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:18:12 (UTC+8)

Big Back Bitcoin (BBBTC) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.