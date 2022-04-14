Tokenomik Big Back Bitcoin (BBBTC)

Tokenomik Big Back Bitcoin (BBBTC)

Lihat cerapan utama tentang Big Back Bitcoin (BBBTC), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Big Back Bitcoin (BBBTC) Maklumat

Big Back Bitcoin (BBBTC) is a community-powered cryptocurrency that fuses meme culture, AI-driven engagement, and real-world utility. Built on Ethereum, BBBTC operates a live DApp where users can stake tokens, participate in DAO governance, and swap across networks (BSC, Polygon and Ethereum). The project’s mission is to bridge the worlds of food and fitness with crypto adoption, using BBBTC as a reward token for people who eat at food trucks or local restaurants, as well as for those who engage in fitness programs and achieve wellness goals. This real-world integration supports community engagement and provides tangible use cases for crypto outside traditional speculation.

Laman Web Rasmi:
https://bigbackbitcoin.com/
Kertas putih:
https://www.canva.com/design/DAGcGoJ_9y0/9q0vedWe8-hx2Is2yCDNYg/view?utm_content=DAGcGoJ_9y0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=h7f6284f081

Big Back Bitcoin (BBBTC) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Big Back Bitcoin (BBBTC), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:


Jumlah Bekalan:


Bekalan Edaran:


FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 583.60K


Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0


Terendah Sepanjang Masa:
$ 0


Harga Semasa:
$ 0

$ 0$ 0

Tokenomik Big Back Bitcoin (BBBTC): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Big Back Bitcoin (BBBTC) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BBBTC yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BBBTC yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BBBTC, terokai BBBTC harga langsung token!

BBBTC Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju BBBTC? Halaman ramalan harga BBBTC kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.