Big Balls Birds Logo

Big Balls Birds Harga (BALLS)

Tidak tersenarai

1 BALLS ke USD Harga Langsung:

$0.00028258
$0.00028258$0.00028258
0.00%1D
mexc
USD
Big Balls Birds (BALLS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 17:18:11 (UTC+8)

Big Balls Birds (BALLS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00453545
$ 0.00453545$ 0.00453545

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+0.55%

+0.55%

Big Balls Birds (BALLS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BALLS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BALLS sepanjang masa ialah $ 0.00453545, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BALLS telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +0.55% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Big Balls Birds (BALLS) Maklumat Pasaran

$ 28.23K
$ 28.23K$ 28.23K

--
----

$ 28.23K
$ 28.23K$ 28.23K

99.89M
99.89M 99.89M

99,892,284.3063883
99,892,284.3063883 99,892,284.3063883

Had Pasaran semasa Big Balls Birds ialah $ 28.23K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BALLS ialah 99.89M, dengan jumlah bekalan sebanyak 99892284.3063883. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 28.23K.

Big Balls Birds (BALLS) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Big Balls Birds kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Big Balls Birds kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Big Balls Birds kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Big Balls Birds kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ 0-17.67%
60 Hari$ 0-0.33%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Big Balls Birds (BALLS)

BIG BALLS BIRDS is the token built upon the community of meme enjoyers who aim to bring the change for the TON ecosystem by quality of the community engagement and performance. $BALLS is a game token, make in-game purchases it currency. Earnings are directly related to the game: collect coins and invite friends to farm $BALLS. Pass balls between poles, compete for the title of the biggest balls and collect coins that will be converted into a token after listing

Big Balls Birds (BALLS) Sumber

Laman Web Rasmi

Big Balls Birds Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Big Balls Birds (BALLS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Big Balls Birds (BALLS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Big Balls Birds.

Semak Big Balls Birds ramalan harga sekarang!

BALLS kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Big Balls Birds (BALLS)

Memahami tokenomik Big Balls Birds (BALLS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BALLS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Big Balls Birds (BALLS)

Berapakah nilai Big Balls Birds (BALLS) hari ini?
Harga langsung BALLS dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BALLS ke USD?
Harga semasa BALLS ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Big Balls Birds?
Had pasaran untuk BALLS ialah $ 28.23K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BALLS?
Bekalan edaran BALLS ialah 99.89M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BALLS?
BALLS mencapai harga ATH sebanyak 0.00453545 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BALLS?
BALLS melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan BALLS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BALLSialah -- USD.
Adakah BALLS akan naik lebih tinggi tahun ini?
BALLS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BALLSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.