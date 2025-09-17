Big Balls Birds (BALLS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00453545$ 0.00453545 $ 0.00453545 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +0.55% Perubahan Harga (7D) +0.55%

Big Balls Birds (BALLS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BALLS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BALLS sepanjang masa ialah $ 0.00453545, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BALLS telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +0.55% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Big Balls Birds (BALLS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 28.23K$ 28.23K $ 28.23K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 28.23K$ 28.23K $ 28.23K Bekalan Peredaran 99.89M 99.89M 99.89M Jumlah Bekalan 99,892,284.3063883 99,892,284.3063883 99,892,284.3063883

Had Pasaran semasa Big Balls Birds ialah $ 28.23K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BALLS ialah 99.89M, dengan jumlah bekalan sebanyak 99892284.3063883. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 28.23K.