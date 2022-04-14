Tokenomik Big Balls Birds (BALLS)

Lihat cerapan utama tentang Big Balls Birds (BALLS), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Big Balls Birds (BALLS) Maklumat

BIG BALLS BIRDS is the token built upon the community of meme enjoyers who aim to bring the change for the TON ecosystem by quality of the community engagement and performance.

$BALLS is a game token, make in-game purchases it currency. Earnings are directly related to the game: collect coins and invite friends to farm $BALLS.

Pass balls between poles, compete for the title of the biggest balls and collect coins that will be converted into a token after listing

Laman Web Rasmi:
https://bigballsbirds.fun/

Big Balls Birds (BALLS) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Big Balls Birds (BALLS), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 28.23K
$ 28.23K$ 28.23K
Jumlah Bekalan:
$ 99.89M
$ 99.89M$ 99.89M
Bekalan Edaran:
$ 99.89M
$ 99.89M$ 99.89M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 28.23K
$ 28.23K$ 28.23K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00453545
$ 0.00453545$ 0.00453545
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00028258
$ 0.00028258$ 0.00028258

Tokenomik Big Balls Birds (BALLS): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Big Balls Birds (BALLS) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BALLS yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BALLS yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BALLS, terokai BALLS harga langsung token!

BALLS Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju BALLS? Halaman ramalan harga BALLS kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.