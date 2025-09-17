Big Cheungus ($CHEUNGUS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01409695$ 0.01409695 $ 0.01409695 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.39% Perubahan Harga (1D) -1.62% Perubahan Harga (7D) +13.44% Perubahan Harga (7D) +13.44%

Big Cheungus ($CHEUNGUS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, $CHEUNGUS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $CHEUNGUS sepanjang masa ialah $ 0.01409695, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $CHEUNGUS telah berubah sebanyak -0.39% sejak sejam yang lalu, -1.62% dalam 24 jam dan +13.44% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Big Cheungus ($CHEUNGUS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 23.98K$ 23.98K $ 23.98K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 23.98K$ 23.98K $ 23.98K Bekalan Peredaran 999.15M 999.15M 999.15M Jumlah Bekalan 999,151,916.168734 999,151,916.168734 999,151,916.168734

Had Pasaran semasa Big Cheungus ialah $ 23.98K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $CHEUNGUS ialah 999.15M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999151916.168734. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 23.98K.