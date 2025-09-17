Big Dog Fink (BINK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00516508$ 0.00516508 $ 0.00516508 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -1.25% Perubahan Harga (1D) +0.24% Perubahan Harga (7D) +8.17% Perubahan Harga (7D) +8.17%

Big Dog Fink (BINK) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BINK didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BINK sepanjang masa ialah $ 0.00516508, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BINK telah berubah sebanyak -1.25% sejak sejam yang lalu, +0.24% dalam 24 jam dan +8.17% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Big Dog Fink (BINK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 45.99M$ 45.99M $ 45.99M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 45.99M$ 45.99M $ 45.99M Bekalan Peredaran 148.94B 148.94B 148.94B Jumlah Bekalan 148,939,264,537.048 148,939,264,537.048 148,939,264,537.048

Had Pasaran semasa Big Dog Fink ialah $ 45.99M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BINK ialah 148.94B, dengan jumlah bekalan sebanyak 148939264537.048. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 45.99M.