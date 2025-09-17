Lagi Mengenai DRUGS

Maklumat Harga DRUGS

Laman Web Rasmi DRUGS

Tokenomik DRUGS

Ramalan Harga DRUGS

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Big Pharmai Logo

Big Pharmai Harga (DRUGS)

Tidak tersenarai

1 DRUGS ke USD Harga Langsung:

$0.001989
$0.001989$0.001989
-5.50%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Big Pharmai (DRUGS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:18:22 (UTC+8)

Big Pharmai (DRUGS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00197302
$ 0.00197302$ 0.00197302
24J Rendah
$ 0.00210888
$ 0.00210888$ 0.00210888
24J Tinggi

$ 0.00197302
$ 0.00197302$ 0.00197302

$ 0.00210888
$ 0.00210888$ 0.00210888

$ 0.055878
$ 0.055878$ 0.055878

$ 0
$ 0$ 0

-0.40%

-5.54%

-22.36%

-22.36%

Big Pharmai (DRUGS) harga masa nyata ialah $0.001989. Sepanjang 24 jam yang lalu, DRUGS didagangkan antara $ 0.00197302 rendah dan $ 0.00210888 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DRUGS sepanjang masa ialah $ 0.055878, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DRUGS telah berubah sebanyak -0.40% sejak sejam yang lalu, -5.54% dalam 24 jam dan -22.36% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Big Pharmai (DRUGS) Maklumat Pasaran

$ 2.19M
$ 2.19M$ 2.19M

--
----

$ 2.19M
$ 2.19M$ 2.19M

1.10B
1.10B 1.10B

1,099,990,701.802687
1,099,990,701.802687 1,099,990,701.802687

Had Pasaran semasa Big Pharmai ialah $ 2.19M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DRUGS ialah 1.10B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1099990701.802687. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.19M.

Big Pharmai (DRUGS) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Big Pharmai kepada USD adalah $ -0.000116874685746148.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Big Pharmai kepada USD adalah $ -0.0010648781.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Big Pharmai kepada USD adalah $ +0.0032473601.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Big Pharmai kepada USD adalah $ +0.00159445818105283553.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000116874685746148-5.54%
30 Hari$ -0.0010648781-53.53%
60 Hari$ +0.0032473601+163.27%
90 Hari$ +0.00159445818105283553+404.13%

Apakah itu Big Pharmai (DRUGS)

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Big Pharmai (DRUGS) Sumber

Laman Web Rasmi

Big Pharmai Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Big Pharmai (DRUGS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Big Pharmai (DRUGS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Big Pharmai.

Semak Big Pharmai ramalan harga sekarang!

DRUGS kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Big Pharmai (DRUGS)

Memahami tokenomik Big Pharmai (DRUGS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DRUGS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Big Pharmai (DRUGS)

Berapakah nilai Big Pharmai (DRUGS) hari ini?
Harga langsung DRUGS dalam USD ialah 0.001989 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa DRUGS ke USD?
Harga semasa DRUGS ke USD ialah $ 0.001989. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Big Pharmai?
Had pasaran untuk DRUGS ialah $ 2.19M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran DRUGS?
Bekalan edaran DRUGS ialah 1.10B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DRUGS?
DRUGS mencapai harga ATH sebanyak 0.055878 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DRUGS?
DRUGS melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan DRUGS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DRUGSialah -- USD.
Adakah DRUGS akan naik lebih tinggi tahun ini?
DRUGS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DRUGSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:18:22 (UTC+8)

Big Pharmai (DRUGS) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.