Big Pharmai (DRUGS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00197302 $ 0.00197302 $ 0.00197302 24J Rendah $ 0.00210888 $ 0.00210888 $ 0.00210888 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00197302$ 0.00197302 $ 0.00197302 24J Tinggi $ 0.00210888$ 0.00210888 $ 0.00210888 Sepanjang Masa $ 0.055878$ 0.055878 $ 0.055878 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.40% Perubahan Harga (1D) -5.54% Perubahan Harga (7D) -22.36% Perubahan Harga (7D) -22.36%

Big Pharmai (DRUGS) harga masa nyata ialah $0.001989. Sepanjang 24 jam yang lalu, DRUGS didagangkan antara $ 0.00197302 rendah dan $ 0.00210888 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DRUGS sepanjang masa ialah $ 0.055878, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DRUGS telah berubah sebanyak -0.40% sejak sejam yang lalu, -5.54% dalam 24 jam dan -22.36% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Big Pharmai (DRUGS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.19M$ 2.19M $ 2.19M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.19M$ 2.19M $ 2.19M Bekalan Peredaran 1.10B 1.10B 1.10B Jumlah Bekalan 1,099,990,701.802687 1,099,990,701.802687 1,099,990,701.802687

Had Pasaran semasa Big Pharmai ialah $ 2.19M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DRUGS ialah 1.10B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1099990701.802687. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.19M.