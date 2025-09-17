Big Tony (TONY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00000506 $ 0.00000506 $ 0.00000506 24J Rendah $ 0.00000527 $ 0.00000527 $ 0.00000527 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00000506$ 0.00000506 $ 0.00000506 24J Tinggi $ 0.00000527$ 0.00000527 $ 0.00000527 Sepanjang Masa $ 0.00008719$ 0.00008719 $ 0.00008719 Harga Terendah $ 0.00000492$ 0.00000492 $ 0.00000492 Perubahan Harga (1J) -2.98% Perubahan Harga (1D) -0.35% Perubahan Harga (7D) -0.02% Perubahan Harga (7D) -0.02%

Big Tony (TONY) harga masa nyata ialah $0.0000051. Sepanjang 24 jam yang lalu, TONY didagangkan antara $ 0.00000506 rendah dan $ 0.00000527 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TONY sepanjang masa ialah $ 0.00008719, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000492.

Dari segi prestasi jangka pendek, TONY telah berubah sebanyak -2.98% sejak sejam yang lalu, -0.35% dalam 24 jam dan -0.02% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Big Tony (TONY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 509.96K$ 509.96K $ 509.96K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 509.96K$ 509.96K $ 509.96K Bekalan Peredaran 100.00B 100.00B 100.00B Jumlah Bekalan 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Had Pasaran semasa Big Tony ialah $ 509.96K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TONY ialah 100.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 99999999999.99998. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 509.96K.