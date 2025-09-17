Lagi Mengenai TONY

Big Tony Logo

Big Tony Harga (TONY)

Tidak tersenarai

1 TONY ke USD Harga Langsung:

--
----
+2.70%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
USD
Big Tony (TONY) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:18:29 (UTC+8)

Big Tony (TONY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00000506
$ 0.00000506
24J Rendah
$ 0.00000527
$ 0.00000527
24J Tinggi

$ 0.00000506
$ 0.00000506

$ 0.00000527
$ 0.00000527

$ 0.00008719
$ 0.00008719

$ 0.00000492
$ 0.00000492

-2.98%

-0.35%

-0.02%

-0.02%

Big Tony (TONY) harga masa nyata ialah $0.0000051. Sepanjang 24 jam yang lalu, TONY didagangkan antara $ 0.00000506 rendah dan $ 0.00000527 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TONY sepanjang masa ialah $ 0.00008719, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000492.

Dari segi prestasi jangka pendek, TONY telah berubah sebanyak -2.98% sejak sejam yang lalu, -0.35% dalam 24 jam dan -0.02% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Big Tony (TONY) Maklumat Pasaran

$ 509.96K
$ 509.96K

--
--

$ 509.96K
$ 509.96K

100.00B
100.00B

99,999,999,999.99998
99,999,999,999.99998

Had Pasaran semasa Big Tony ialah $ 509.96K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TONY ialah 100.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 99999999999.99998. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 509.96K.

Big Tony (TONY) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Big Tony kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Big Tony kepada USD adalah $ -0.0000010848.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Big Tony kepada USD adalah $ -0.0000006186.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Big Tony kepada USD adalah $ -0.000001238566725318742.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.35%
30 Hari$ -0.0000010848-21.27%
60 Hari$ -0.0000006186-12.13%
90 Hari$ -0.000001238566725318742-19.54%

Apakah itu Big Tony (TONY)

Big Tony is the first AI agent to ever trade with his own wallet. Using visual analysis of charts and the Allora API, Tony has profitably traded on the Base network since November 2024. Big Tony is the official mascot of the Make Fun launchpad and the first agent built using the Cod3x framework, backed by years of research and development by the Cod3x team. Big Tony showcases the experimental features of Cod3x. Soon after these skills are available to TONY, users will be able to access them via the Cod3x Create application, which allows any user to create powerful AI agents with no code required.

Big Tony (TONY) Sumber

Laman Web Rasmi

Big Tony Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Big Tony (TONY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Big Tony (TONY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Big Tony.

Semak Big Tony ramalan harga sekarang!

TONY kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Big Tony (TONY)

Memahami tokenomik Big Tony (TONY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token TONY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Big Tony (TONY)

Berapakah nilai Big Tony (TONY) hari ini?
Harga langsung TONY dalam USD ialah 0.0000051 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa TONY ke USD?
Harga semasa TONY ke USD ialah $ 0.0000051. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Big Tony?
Had pasaran untuk TONY ialah $ 509.96K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran TONY?
Bekalan edaran TONY ialah 100.00B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) TONY?
TONY mencapai harga ATH sebanyak 0.00008719 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa TONY?
TONY melihat harga ATL sebanyak 0.00000492 USD.
Berapakah jumlah dagangan TONY?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk TONYialah -- USD.
Adakah TONY akan naik lebih tinggi tahun ini?
TONY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak TONYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:18:29 (UTC+8)

Big Tony (TONY) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

