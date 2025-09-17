Bigcoin (BIG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.039 $ 1.039 $ 1.039 24J Rendah $ 1.21 $ 1.21 $ 1.21 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.039$ 1.039 $ 1.039 24J Tinggi $ 1.21$ 1.21 $ 1.21 Sepanjang Masa $ 6.71$ 6.71 $ 6.71 Harga Terendah $ 0.151434$ 0.151434 $ 0.151434 Perubahan Harga (1J) +0.90% Perubahan Harga (1D) +11.27% Perubahan Harga (7D) -7.20% Perubahan Harga (7D) -7.20%

Bigcoin (BIG) harga masa nyata ialah $1.16. Sepanjang 24 jam yang lalu, BIG didagangkan antara $ 1.039 rendah dan $ 1.21 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BIG sepanjang masa ialah $ 6.71, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.151434.

Dari segi prestasi jangka pendek, BIG telah berubah sebanyak +0.90% sejak sejam yang lalu, +11.27% dalam 24 jam dan -7.20% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bigcoin (BIG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.86M$ 10.86M $ 10.86M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.86M$ 10.86M $ 10.86M Bekalan Peredaran 9.30M 9.30M 9.30M Jumlah Bekalan 9,303,893.762643116 9,303,893.762643116 9,303,893.762643116

Had Pasaran semasa Bigcoin ialah $ 10.86M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BIG ialah 9.30M, dengan jumlah bekalan sebanyak 9303893.762643116. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.86M.