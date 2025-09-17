BIGFACTS (BIGFACTS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00718208$ 0.00718208 $ 0.00718208 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -2.47% Perubahan Harga (1D) -10.25% Perubahan Harga (7D) -23.87% Perubahan Harga (7D) -23.87%

BIGFACTS (BIGFACTS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BIGFACTS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BIGFACTS sepanjang masa ialah $ 0.00718208, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BIGFACTS telah berubah sebanyak -2.47% sejak sejam yang lalu, -10.25% dalam 24 jam dan -23.87% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BIGFACTS (BIGFACTS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 18.37K$ 18.37K $ 18.37K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 18.37K$ 18.37K $ 18.37K Bekalan Peredaran 499.99M 499.99M 499.99M Jumlah Bekalan 499,992,395.636736 499,992,395.636736 499,992,395.636736

Had Pasaran semasa BIGFACTS ialah $ 18.37K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BIGFACTS ialah 499.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 499992395.636736. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 18.37K.