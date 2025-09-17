Lagi Mengenai BIGFOOT

Bigfoot Vlogs Logo

Bigfoot Vlogs Harga (BIGFOOT)

Tidak tersenarai

1 BIGFOOT ke USD Harga Langsung:

--
----
-0.50%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Bigfoot Vlogs (BIGFOOT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:45:46 (UTC+8)

Bigfoot Vlogs (BIGFOOT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.08%

-0.23%

-6.31%

-6.31%

Bigfoot Vlogs (BIGFOOT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BIGFOOT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BIGFOOT sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BIGFOOT telah berubah sebanyak +1.08% sejak sejam yang lalu, -0.23% dalam 24 jam dan -6.31% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bigfoot Vlogs (BIGFOOT) Maklumat Pasaran

$ 30.95K
$ 30.95K$ 30.95K

--
----

$ 30.95K
$ 30.95K$ 30.95K

989.13M
989.13M 989.13M

989,131,364.600145
989,131,364.600145 989,131,364.600145

Had Pasaran semasa Bigfoot Vlogs ialah $ 30.95K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BIGFOOT ialah 989.13M, dengan jumlah bekalan sebanyak 989131364.600145. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 30.95K.

Bigfoot Vlogs (BIGFOOT) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Bigfoot Vlogs kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Bigfoot Vlogs kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Bigfoot Vlogs kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Bigfoot Vlogs kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.23%
30 Hari$ 0-17.45%
60 Hari$ 0-30.11%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Bigfoot Vlogs (BIGFOOT)

Bigfoot Vlogs (BIGFOOT) Sumber

Laman Web Rasmi

Bigfoot Vlogs Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Bigfoot Vlogs (BIGFOOT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Bigfoot Vlogs (BIGFOOT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bigfoot Vlogs.

Semak Bigfoot Vlogs ramalan harga sekarang!

BIGFOOT kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Bigfoot Vlogs (BIGFOOT)

Memahami tokenomik Bigfoot Vlogs (BIGFOOT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BIGFOOT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Bigfoot Vlogs (BIGFOOT)

Berapakah nilai Bigfoot Vlogs (BIGFOOT) hari ini?
Harga langsung BIGFOOT dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BIGFOOT ke USD?
Harga semasa BIGFOOT ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Bigfoot Vlogs?
Had pasaran untuk BIGFOOT ialah $ 30.95K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BIGFOOT?
Bekalan edaran BIGFOOT ialah 989.13M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BIGFOOT?
BIGFOOT mencapai harga ATH sebanyak 0 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BIGFOOT?
BIGFOOT melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan BIGFOOT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BIGFOOTialah -- USD.
Adakah BIGFOOT akan naik lebih tinggi tahun ini?
BIGFOOT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BIGFOOTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:45:46 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.