BigShortBets (BIGSB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 2.08$ 2.08 $ 2.08 Harga Terendah $ 0.07116$ 0.07116 $ 0.07116 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) -7.99% Perubahan Harga (7D) -7.99%

BigShortBets (BIGSB) harga masa nyata ialah $0.128942. Sepanjang 24 jam yang lalu, BIGSB didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BIGSB sepanjang masa ialah $ 2.08, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.07116.

Dari segi prestasi jangka pendek, BIGSB telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -7.99% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BigShortBets (BIGSB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 730.47K$ 730.47K $ 730.47K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.85M$ 3.85M $ 3.85M Bekalan Peredaran 5.67M 5.67M 5.67M Jumlah Bekalan 29,854,323.077543378 29,854,323.077543378 29,854,323.077543378

Had Pasaran semasa BigShortBets ialah $ 730.47K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BIGSB ialah 5.67M, dengan jumlah bekalan sebanyak 29854323.077543378. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.85M.