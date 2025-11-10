BigStrategy Inc Harga Hari Ini

Harga langsung BigStrategy Inc (BSTR) hari ini ialah $ 0.00003606, dengan 1.46% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BSTR kepada USD penukaran adalah $ 0.00003606 setiap BSTR.

BigStrategy Inc kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 36,063, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B BSTR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BSTR didagangkan antara $ 0.00003597 (rendah) dan $ 0.00003664 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00318028, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00003049.

Dalam prestasi jangka pendek, BSTR dipindahkan -0.02% dalam sejam terakhir dan +4.74% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

BigStrategy Inc (BSTR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 36.06K$ 36.06K $ 36.06K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 36.06K$ 36.06K $ 36.06K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

