BigWater Harga Hari Ini

Harga langsung BigWater (BIGW) hari ini ialah $ 0.00035028, dengan 0.50% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BIGW kepada USD penukaran adalah $ 0.00035028 setiap BIGW.

BigWater kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 96,872, dengan bekalan edaran sebanyak 275.21M BIGW. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BIGW didagangkan antara $ 0.00034973 (rendah) dan $ 0.00035425 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00281767, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0003172.

Dalam prestasi jangka pendek, BIGW dipindahkan -0.10% dalam sejam terakhir dan -42.44% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

BigWater (BIGW) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 96.87K$ 96.87K $ 96.87K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.52M$ 3.52M $ 3.52M Bekalan Peredaran 275.21M 275.21M 275.21M Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa BigWater ialah $ 96.87K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BIGW ialah 275.21M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.52M.