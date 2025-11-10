BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Lagi
Blue Chip Blitz
Harga BigWater langsung hari ini ialah 0.00035028 USD.BIGW modal pasaran ialah 96,872 USD. Jejaki masa nyata BIGW kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga BigWater langsung hari ini ialah 0.00035028 USD.BIGW modal pasaran ialah 96,872 USD. Jejaki masa nyata BIGW kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai BIGW

Maklumat Harga BIGW

Apakah BIGW

Kertas putih BIGW

Laman Web Rasmi BIGW

Tokenomik BIGW

Ramalan Harga BIGW

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

BigWater Logo

BigWater Harga (BIGW)

Tidak tersenarai

1 BIGW ke USD Harga Langsung:

$0.00035028
$0.00035028$0.00035028
-0.50%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
BigWater (BIGW) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 03:38:11 (UTC+8)

BigWater Harga Hari Ini

Harga langsung BigWater (BIGW) hari ini ialah $ 0.00035028, dengan 0.50% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BIGW kepada USD penukaran adalah $ 0.00035028 setiap BIGW.

BigWater kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 96,872, dengan bekalan edaran sebanyak 275.21M BIGW. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BIGW didagangkan antara $ 0.00034973 (rendah) dan $ 0.00035425 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00281767, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0003172.

Dalam prestasi jangka pendek, BIGW dipindahkan -0.10% dalam sejam terakhir dan -42.44% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

BigWater (BIGW) Maklumat Pasaran

$ 96.87K
$ 96.87K$ 96.87K

--
----

$ 3.52M
$ 3.52M$ 3.52M

275.21M
275.21M 275.21M

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa BigWater ialah $ 96.87K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BIGW ialah 275.21M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.52M.

BigWater Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00034973
$ 0.00034973$ 0.00034973
24J Rendah
$ 0.00035425
$ 0.00035425$ 0.00035425
24J Tinggi

$ 0.00034973
$ 0.00034973$ 0.00034973

$ 0.00035425
$ 0.00035425$ 0.00035425

$ 0.00281767
$ 0.00281767$ 0.00281767

$ 0.0003172
$ 0.0003172$ 0.0003172

-0.10%

-0.50%

-42.44%

-42.44%

BigWater (BIGW) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga BigWater kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga BigWater kepada USD adalah $ -0.0002030579.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga BigWater kepada USD adalah $ -0.0002537519.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga BigWater kepada USD adalah $ -0.0011395431989014998.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.50%
30 Hari$ -0.0002030579-57.97%
60 Hari$ -0.0002537519-72.44%
90 Hari$ -0.0011395431989014998-76.48%

Ramalan Harga untuk BigWater

BigWater (BIGW) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran BIGW pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
BigWater (BIGW) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga BigWater berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga BigWater yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk BIGW ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik BigWater Ramalan Harga.

Apakah itu BigWater (BIGW)

BigWater Protocol's vision is grounded in real environmental change. This ranges from supporting large scale afforestation and reforestation projects, preventing pollution of oceans to expanding clean water access to underserved communities. Its approach combines aspects like Real World Asset (RWA) tokenization, Decentralized Physical Infrastructure Networks (DePIN), Decentralized Science (DeSci), and AI-powered environmental analytics on Big Data. The initiative is built mainly on two pillars; Clean Air and Clean Water. BigWater Smart Air Purifiers are DePIN devices that not only provide Clean Air to the user but also enable 1000 litres of Clean Water for underserved communities with on-chain distribution data linked to an NFT issued to every user of the Air Purifier. Above all, users are rewarded with $BIGW tokens issued directly to their wallets for every 20 hours of active functioning. This not only serves as an incentive for people to operate their Air Purifier but also acts as a passive stream of income for them. This ecosystem gathers data on blockchain that ensures traceability and verification thereby delivering Proof of Impact through Impact Assessment Reports that quantify the value of impact delivered by every user individually and the entire network collectively. The commitment to "Proof of Delivery" is what truly makes BigWater different from any other project in the DePIN sector.

BigWater is supporting the Government of India's commitment of “Net Zero by 2070” being implemented through large-scale afforestation, biodiversity conservation, and ecosystem restoration under the Mission LiFE project. Trees are geo-tagged using geospatial intelligence, AI-enabled drones, and real-time monitoring to ensure "Proof of Existence". Projects are also being undertaken in South East Asia, Africa and Latin America to encourage reforestation of the Amazon Rainforests.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

BigWater (BIGW) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BigWater

Berapakah nilai 1 BigWater pada tahun 2030?
Jika BigWater berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga BigWater berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 03:38:11 (UTC+8)

BigWater (BIGW) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang BigWater

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC

PANAS

Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Baru Ditambah

Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan

FREEZONE

FREEZONE

FREEZONE

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

IRIS Chain

IRIS Chain

IRC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Janction

Janction

JCT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.04684
$0.04684$0.04684

+134.20%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1750
$0.1750$0.1750

+84.21%

Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak

Pam kripto teratas hari ini

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000004889
$0.000004889$0.000004889

+88.03%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1750
$0.1750$0.1750

+84.21%

DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.00000000000383
$0.00000000000383$0.00000000000383

+62.28%

SQUADBOOM

SQUADBOOM

SBM

$0.00398
$0.00398$0.00398

+32.66%

TOWNS

TOWNS

TOWNS

$0.013342
$0.013342$0.013342

+31.78%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.