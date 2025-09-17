BiLira (TRYB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.02416793 $ 0.02416793 $ 0.02416793 24J Rendah $ 0.02426799 $ 0.02426799 $ 0.02426799 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.02416793$ 0.02416793 $ 0.02416793 24J Tinggi $ 0.02426799$ 0.02426799 $ 0.02426799 Sepanjang Masa $ 0.192677$ 0.192677 $ 0.192677 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.10% Perubahan Harga (1D) +0.09% Perubahan Harga (7D) -0.37% Perubahan Harga (7D) -0.37%

BiLira (TRYB) harga masa nyata ialah $0.02418979. Sepanjang 24 jam yang lalu, TRYB didagangkan antara $ 0.02416793 rendah dan $ 0.02426799 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TRYB sepanjang masa ialah $ 0.192677, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, TRYB telah berubah sebanyak -0.10% sejak sejam yang lalu, +0.09% dalam 24 jam dan -0.37% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BiLira (TRYB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 20.83M$ 20.83M $ 20.83M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 20.83M$ 20.83M $ 20.83M Bekalan Peredaran 860.09M 860.09M 860.09M Jumlah Bekalan 860,086,524.424725 860,086,524.424725 860,086,524.424725

Had Pasaran semasa BiLira ialah $ 20.83M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TRYB ialah 860.09M, dengan jumlah bekalan sebanyak 860086524.424725. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.83M.