BillionHappiness (BHC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0,499481 $ 0,499481 $ 0,499481 24J Rendah $ 0,526083 $ 0,526083 $ 0,526083 24J Tinggi 24J Rendah $ 0,499481$ 0,499481 $ 0,499481 24J Tinggi $ 0,526083$ 0,526083 $ 0,526083 Sepanjang Masa $ 436,97$ 436,97 $ 436,97 Harga Terendah $ 0,0$ 0,0 $ 0,0 Perubahan Harga (1J) +0,46% Perubahan Harga (1D) +4,13% Perubahan Harga (7D) +10,66% Perubahan Harga (7D) +10,66%

BillionHappiness (BHC) harga masa nyata ialah $0,522591. Sepanjang 24 jam yang lalu, BHC didagangkan antara $ 0,499481 rendah dan $ 0,526083 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BHC sepanjang masa ialah $ 436,97, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0,0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BHC telah berubah sebanyak +0,46% sejak sejam yang lalu, +4,13% dalam 24 jam dan +10,66% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BillionHappiness (BHC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 26,13K$ 26,13K $ 26,13K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 26,13K$ 26,13K $ 26,13K Bekalan Peredaran 50,00K 50,00K 50,00K Jumlah Bekalan 50 000,0 50 000,0 50 000,0

Had Pasaran semasa BillionHappiness ialah $ 26,13K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BHC ialah 50,00K, dengan jumlah bekalan sebanyak 50000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 26,13K.