BIM (BIM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 2.77 $ 2.77 $ 2.77 24J Rendah $ 2.81 $ 2.81 $ 2.81 24J Tinggi 24J Rendah $ 2.77$ 2.77 $ 2.77 24J Tinggi $ 2.81$ 2.81 $ 2.81 Sepanjang Masa $ 3.07$ 3.07 $ 3.07 Harga Terendah $ 0.861976$ 0.861976 $ 0.861976 Perubahan Harga (1J) +0.00% Perubahan Harga (1D) -0.14% Perubahan Harga (7D) +4.70% Perubahan Harga (7D) +4.70%

BIM (BIM) harga masa nyata ialah $2.8. Sepanjang 24 jam yang lalu, BIM didagangkan antara $ 2.77 rendah dan $ 2.81 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BIM sepanjang masa ialah $ 3.07, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.861976.

Dari segi prestasi jangka pendek, BIM telah berubah sebanyak +0.00% sejak sejam yang lalu, -0.14% dalam 24 jam dan +4.70% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BIM (BIM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 84.04M$ 84.04M $ 84.04M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 84.04M$ 84.04M $ 84.04M Bekalan Peredaran 30.00M 30.00M 30.00M Jumlah Bekalan 30,000,000.0 30,000,000.0 30,000,000.0

Had Pasaran semasa BIM ialah $ 84.04M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BIM ialah 30.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 30000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 84.04M.