Binance Goat Harga Hari Ini

Harga langsung Binance Goat (币安山羊) hari ini ialah $ 0.0018809, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa 币安山羊 kepada USD penukaran adalah $ 0.0018809 setiap 币安山羊.

Binance Goat kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,880,898, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B 币安山羊. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, 币安山羊 didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01094874, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0006001.

Dalam prestasi jangka pendek, 币安山羊 dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Binance Goat (币安山羊) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.88M$ 1.88M $ 1.88M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.88M$ 1.88M $ 1.88M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Binance Goat ialah $ 1.88M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran 币安山羊 ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.88M.