Tokenomik Binance Goat (币安山羊)
Binance Goat (币安山羊) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Binance Goat (币安山羊), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Binance Goat (币安山羊) Maklumat
Binance Goat is a meme token on the BNB Smart Chain, inspired by a post from Binance co-founder Yi He on October 14, 2025, highlighting the platform’s resilience. Known as 币安山羊, it features a 1,000,000,000 token supply, zero taxes, and locked liquidity, enabling trading on PancakeSwap. The token symbolizes the determination of Binance and its users, using the "GOAT" metaphor to reflect overcoming market challenges. It fosters community engagement through social platforms, where users share memes and discussions tied to Binance’s legacy of user support. As a speculative digital asset, Binance Goat emphasizes cultural participation within the BNB ecosystem, leveraging low transaction fees for accessibility without complex DeFi utilities, appealing to those drawn to community-driven cryptocurrency narratives.
Tokenomik Binance Goat (币安山羊): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Binance Goat (币安山羊) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token 币安山羊 yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token 币安山羊 yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik 币安山羊, terokai 币安山羊 harga langsung token!
币安山羊 Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju 币安山羊? Halaman ramalan harga 币安山羊 kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.
Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi
PANAS
Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara
Volum TERATAS
Mata wang kripto dengan volum dagangan tertinggi
Baru Ditambah
Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan
Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak
Pemeroleh keuntungan teratas kripto 24 J yang setiap pedagang harus berikan perhatian