Tokenomik Binance Goat (币安山羊)

Lihat cerapan utama tentang Binance Goat (币安山羊), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 16:40:14 (UTC+8)
USD

Binance Goat (币安山羊) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Binance Goat (币安山羊), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.88M
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 1.00B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.88M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.01094874
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.0018809
Binance Goat (币安山羊) Maklumat

Binance Goat is a meme token on the BNB Smart Chain, inspired by a post from Binance co-founder Yi He on October 14, 2025, highlighting the platform’s resilience. Known as 币安山羊, it features a 1,000,000,000 token supply, zero taxes, and locked liquidity, enabling trading on PancakeSwap. The token symbolizes the determination of Binance and its users, using the "GOAT" metaphor to reflect overcoming market challenges. It fosters community engagement through social platforms, where users share memes and discussions tied to Binance’s legacy of user support. As a speculative digital asset, Binance Goat emphasizes cultural participation within the BNB ecosystem, leveraging low transaction fees for accessibility without complex DeFi utilities, appealing to those drawn to community-driven cryptocurrency narratives.

Laman Web Rasmi:
https://www.bnbgoat.xyz/

Tokenomik Binance Goat (币安山羊): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Binance Goat (币安山羊) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token 币安山羊 yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token 币安山羊 yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik 币安山羊, terokai 币安山羊 harga langsung token!

币安山羊 Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju 币安山羊? Halaman ramalan harga 币安山羊 kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

