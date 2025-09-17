Binance Staked SOL (BNSOL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 248.73 $ 248.73 $ 248.73 24J Rendah $ 258.36 $ 258.36 $ 258.36 24J Tinggi 24J Rendah $ 248.73$ 248.73 $ 248.73 24J Tinggi $ 258.36$ 258.36 $ 258.36 Sepanjang Masa $ 297.96$ 297.96 $ 297.96 Harga Terendah $ 100.21$ 100.21 $ 100.21 Perubahan Harga (1J) -0.35% Perubahan Harga (1D) +0.97% Perubahan Harga (7D) +8.83% Perubahan Harga (7D) +8.83%

Binance Staked SOL (BNSOL) harga masa nyata ialah $253.57. Sepanjang 24 jam yang lalu, BNSOL didagangkan antara $ 248.73 rendah dan $ 258.36 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BNSOL sepanjang masa ialah $ 297.96, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 100.21.

Dari segi prestasi jangka pendek, BNSOL telah berubah sebanyak -0.35% sejak sejam yang lalu, +0.97% dalam 24 jam dan +8.83% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Binance Staked SOL (BNSOL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.91B$ 2.91B $ 2.91B Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.91B$ 2.91B $ 2.91B Bekalan Peredaran 11.47M 11.47M 11.47M Jumlah Bekalan 11,473,358.18630659 11,473,358.18630659 11,473,358.18630659

Had Pasaran semasa Binance Staked SOL ialah $ 2.91B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BNSOL ialah 11.47M, dengan jumlah bekalan sebanyak 11473358.18630659. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.91B.