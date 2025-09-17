Lagi Mengenai BNSOL

Binance Staked SOL (BNSOL) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 08:45:56 (UTC+8)

Binance Staked SOL (BNSOL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 248.73
$ 248.73$ 248.73
24J Rendah
$ 258.36
$ 258.36$ 258.36
24J Tinggi

$ 248.73
$ 248.73$ 248.73

$ 258.36
$ 258.36$ 258.36

$ 297.96
$ 297.96$ 297.96

$ 100.21
$ 100.21$ 100.21

-0.35%

+0.97%

+8.83%

+8.83%

Binance Staked SOL (BNSOL) harga masa nyata ialah $253.57. Sepanjang 24 jam yang lalu, BNSOL didagangkan antara $ 248.73 rendah dan $ 258.36 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BNSOL sepanjang masa ialah $ 297.96, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 100.21.

Dari segi prestasi jangka pendek, BNSOL telah berubah sebanyak -0.35% sejak sejam yang lalu, +0.97% dalam 24 jam dan +8.83% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Binance Staked SOL (BNSOL) Maklumat Pasaran

$ 2.91B
$ 2.91B$ 2.91B

--
----

$ 2.91B
$ 2.91B$ 2.91B

11.47M
11.47M 11.47M

11,473,358.18630659
11,473,358.18630659 11,473,358.18630659

Had Pasaran semasa Binance Staked SOL ialah $ 2.91B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BNSOL ialah 11.47M, dengan jumlah bekalan sebanyak 11473358.18630659. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.91B.

Binance Staked SOL (BNSOL) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Binance Staked SOL kepada USD adalah $ +2.43.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Binance Staked SOL kepada USD adalah $ +61.0255001210.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Binance Staked SOL kepada USD adalah $ +90.2715285680.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Binance Staked SOL kepada USD adalah $ +97.53624709207438.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +2.43+0.97%
30 Hari$ +61.0255001210+24.07%
60 Hari$ +90.2715285680+35.60%
90 Hari$ +97.53624709207438+62.51%

Apakah itu Binance Staked SOL (BNSOL)

Binance Staked SOL (BNSOL) represents your staked SOL plus the staking rewards received, in a tradable and transferable form. Ordinary staking would lock up your staked assets, which means you cannot use them for other purposes – it increases a user's opportunity cost. In contrast, BNSOL provides flexibility to sell, transfer, or use the staked SOL position. You can even move BNSOL to a personal wallet and use it outside the Binance platform whilst still earning rewards. BNSOL accumulates staking rewards through the BNSOL:SOL conversion rate on Binance SOL Staking, even when it is used in other Binance products or external DeFi applications for additional yield opportunities.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Binance Staked SOL (BNSOL) Sumber

Laman Web Rasmi

Binance Staked SOL Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Binance Staked SOL (BNSOL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Binance Staked SOL (BNSOL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Binance Staked SOL.

Semak Binance Staked SOL ramalan harga sekarang!

BNSOL kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Binance Staked SOL (BNSOL)

Memahami tokenomik Binance Staked SOL (BNSOL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BNSOL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Binance Staked SOL (BNSOL)

Berapakah nilai Binance Staked SOL (BNSOL) hari ini?
Harga langsung BNSOL dalam USD ialah 253.57 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BNSOL ke USD?
Harga semasa BNSOL ke USD ialah $ 253.57. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Binance Staked SOL?
Had pasaran untuk BNSOL ialah $ 2.91B USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BNSOL?
Bekalan edaran BNSOL ialah 11.47M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BNSOL?
BNSOL mencapai harga ATH sebanyak 297.96 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BNSOL?
BNSOL melihat harga ATL sebanyak 100.21 USD.
Berapakah jumlah dagangan BNSOL?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BNSOLialah -- USD.
Adakah BNSOL akan naik lebih tinggi tahun ini?
BNSOL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BNSOLramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Binance Staked SOL (BNSOL) Kemas Kini Industri Penting

Penafian

