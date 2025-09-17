Bingo (BINGO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.26% Perubahan Harga (1D) -4.75% Perubahan Harga (7D) +6.87% Perubahan Harga (7D) +6.87%

Bingo (BINGO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BINGO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BINGO sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BINGO telah berubah sebanyak -0.26% sejak sejam yang lalu, -4.75% dalam 24 jam dan +6.87% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bingo (BINGO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 61.08K$ 61.08K $ 61.08K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 64.98K$ 64.98K $ 64.98K Bekalan Peredaran 9.40B 9.40B 9.40B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Bingo ialah $ 61.08K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BINGO ialah 9.40B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 64.98K.