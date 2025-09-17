Bingus The Cat (BINGUS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00942343$ 0.00942343 $ 0.00942343 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.10% Perubahan Harga (1D) -3.74% Perubahan Harga (7D) -4.28% Perubahan Harga (7D) -4.28%

Bingus The Cat (BINGUS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BINGUS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BINGUS sepanjang masa ialah $ 0.00942343, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BINGUS telah berubah sebanyak -0.10% sejak sejam yang lalu, -3.74% dalam 24 jam dan -4.28% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bingus The Cat (BINGUS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 793.57K$ 793.57K $ 793.57K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 793.57K$ 793.57K $ 793.57K Bekalan Peredaran 999.87M 999.87M 999.87M Jumlah Bekalan 999,869,630.53 999,869,630.53 999,869,630.53

Had Pasaran semasa Bingus The Cat ialah $ 793.57K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BINGUS ialah 999.87M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999869630.53. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 793.57K.