Bink AI (BINK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00237282$ 0.00237282 $ 0.00237282 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.42% Perubahan Harga (1D) +12.24% Perubahan Harga (7D) -18.38% Perubahan Harga (7D) -18.38%

Bink AI (BINK) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BINK didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BINK sepanjang masa ialah $ 0.00237282, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BINK telah berubah sebanyak -0.42% sejak sejam yang lalu, +12.24% dalam 24 jam dan -18.38% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bink AI (BINK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 189.07K$ 189.07K $ 189.07K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 189.07K$ 189.07K $ 189.07K Bekalan Peredaran 860.65M 860.65M 860.65M Jumlah Bekalan 860,651,924.2395035 860,651,924.2395035 860,651,924.2395035

Had Pasaran semasa Bink AI ialah $ 189.07K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BINK ialah 860.65M, dengan jumlah bekalan sebanyak 860651924.2395035. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 189.07K.