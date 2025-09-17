BinStarter (BSR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.02031784 $ 0.02031784 $ 0.02031784 24J Rendah $ 0.02098776 $ 0.02098776 $ 0.02098776 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.02031784$ 0.02031784 $ 0.02031784 24J Tinggi $ 0.02098776$ 0.02098776 $ 0.02098776 Sepanjang Masa $ 3.75$ 3.75 $ 3.75 Harga Terendah $ 0.01745074$ 0.01745074 $ 0.01745074 Perubahan Harga (1J) -0.19% Perubahan Harga (1D) +2.83% Perubahan Harga (7D) +5.49% Perubahan Harga (7D) +5.49%

BinStarter (BSR) harga masa nyata ialah $0.02091328. Sepanjang 24 jam yang lalu, BSR didagangkan antara $ 0.02031784 rendah dan $ 0.02098776 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BSR sepanjang masa ialah $ 3.75, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01745074.

Dari segi prestasi jangka pendek, BSR telah berubah sebanyak -0.19% sejak sejam yang lalu, +2.83% dalam 24 jam dan +5.49% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BinStarter (BSR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 787.46K$ 787.46K $ 787.46K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.09M$ 2.09M $ 2.09M Bekalan Peredaran 37.60M 37.60M 37.60M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa BinStarter ialah $ 787.46K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BSR ialah 37.60M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.09M.