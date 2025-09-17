BiohackerDAO (BIOHACK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 6.21$ 6.21 $ 6.21 Harga Terendah $ 0.353064$ 0.353064 $ 0.353064 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +9.23% Perubahan Harga (7D) +9.23%

BiohackerDAO (BIOHACK) harga masa nyata ialah $0.589829. Sepanjang 24 jam yang lalu, BIOHACK didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BIOHACK sepanjang masa ialah $ 6.21, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.353064.

Dari segi prestasi jangka pendek, BIOHACK telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +9.23% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BiohackerDAO (BIOHACK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 346.83K$ 346.83K $ 346.83K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Bekalan Peredaran 588.01K 588.01K 588.01K Jumlah Bekalan 1,713,405.0 1,713,405.0 1,713,405.0

Had Pasaran semasa BiohackerDAO ialah $ 346.83K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BIOHACK ialah 588.01K, dengan jumlah bekalan sebanyak 1713405.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.01M.