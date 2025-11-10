BiomeAI Harga Hari Ini

Harga langsung BiomeAI (BIOMEAI) hari ini ialah $ 0.03094524, dengan 1.53% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BIOMEAI kepada USD penukaran adalah $ 0.03094524 setiap BIOMEAI.

BiomeAI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 182,673, dengan bekalan edaran sebanyak 5.90M BIOMEAI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BIOMEAI didagangkan antara $ 0.02948223 (rendah) dan $ 0.03210741 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.394381, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.02173622.

Dalam prestasi jangka pendek, BIOMEAI dipindahkan +1.00% dalam sejam terakhir dan -30.95% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

BiomeAI (BIOMEAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 182.67K$ 182.67K $ 182.67K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 309.45K$ 309.45K $ 309.45K Bekalan Peredaran 5.90M 5.90M 5.90M Jumlah Bekalan 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

