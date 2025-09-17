BiorBank (BYB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00143689$ 0.00143689 $ 0.00143689 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.65% Perubahan Harga (1D) -6.24% Perubahan Harga (7D) -17.36% Perubahan Harga (7D) -17.36%

BiorBank (BYB) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BYB didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BYB sepanjang masa ialah $ 0.00143689, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BYB telah berubah sebanyak -0.65% sejak sejam yang lalu, -6.24% dalam 24 jam dan -17.36% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BiorBank (BYB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 368.74K$ 368.74K $ 368.74K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 425.81K$ 425.81K $ 425.81K Bekalan Peredaran 865.98M 865.98M 865.98M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa BiorBank ialah $ 368.74K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BYB ialah 865.98M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 425.81K.